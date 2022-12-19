中国多地医院号召轻症职工坚持工作

中国放宽防疫管控措施带来大波感染潮，多地医疗系统面临病患激增和医护人员感染减员的严峻挑战。

据澎湃新闻星期一（12月19日）报道，近期中国多地多家医院相继报告“减员严重”，除了倡议行政职能部门人员奔赴临床一线，也有医院号召医护中的无症状感染者和轻症患者“轻伤不下火线”坚持工作。

包括吉林大学第一医院、河北衡水市第四人民医院、北京应急总医院在内的多家医院上周纷纷发文称，随着近期疫情的快速发展，医院短期内面临着巨大的压力。多家医院指出，“防疫二十条”和“新十条”实施以来，包括阳性患者在内的大量患者涌入医院，同时医护人员感染的概率极大增加，感染人数增加，在岗医护人员不断自然减员。

多家医院还强调，必须清醒认识到，真正的就诊高峰现在还没有到来，未来的一两个月甚至更长时间将会是医疗机构和医护人员的“艰难时刻”。

为了应对人员短缺，除了员工自发加班、支援前线外，部分医院也发出倡议书，号召无症状和轻症的感染者继续工作，症状较重的职工也症状消失后立即返岗。

湖北麻城市妇幼保健院12月17日发布公开信称，为积极应对元旦、春节期间可能出现的阳性感染高峰期，保证医院医疗工作正常运转，院方倡议医院医务人员“轻伤不下火线”：阳性无症状感染者到阳性病区上班，有发热症状的原则上休息三天，建议最长不超过五天，不建议症状严重的人员带病上岗。

重庆市潼南区人民医院也发布倡议书称，作为医务工作者，感染也许会头痛发热，也许会四肢酸痛，但在现在这个时刻“不能‘倒下’，不敢‘倒下’，更不能群体性‘倒下’。”

倡议书号召全体职工“身先士卒、挺身而出，坚持人民至上、生命至上，轻伤不下火线”，带头在症状好转后及时返岗，积极投身于病人救治工作中。

湖南宜章县人民医院除了倡议医护人员轻伤不下火线外，还向全院中共党员和干部职工发出倡议，呼吁行政职能部门的医护人员要勇于奔赴临床一线支援，党员干部发挥带头作用，坚守医护阵地。