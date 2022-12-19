重庆政府：无症状者不用药、可正常上班

重庆进一步优化疫情防控措施，倡导无症状感染者不用药，做好个人防护可正常上班。

据重庆市政府官网，当地星期天（12月18日）发布关于进一步优化疫情防控措施的通知要求，切实将工作重心由防感染转向保健康、防重症、促发展，进一步方便群众生产生活。

通知倡导非必要不做核酸，非必要不查验核酸检测阴性证明。除养老机构、福利院、监所、托幼机构、中小学等特殊场所外，其它场所均不再查验核酸检测阴性证明。

通知也倡导无症状不采样、不用药，要求全市各级党政机关、企事业单位无症状和轻症干部职工根据身体状况和岗位需要，做好个人防护可正常上班。

同时，通知提醒市民进一步加强个人防护，倡导全民戴口罩，参加集体活动、进入公共场所、乘坐公共交通等规范佩戴口罩；倡导全民打疫苗，加快推进老年人疫苗接种和加强免疫。

在群众就医方面，通知要求加强互联网医院建设，进一步方便群众线上问诊求诊，分流医疗机构发热门诊压力。建立养老机构和医疗机构绿色转诊通道，守护好老年人健康。鼓励组建社区药品配送小分队，根据群众用药申请，在医疗机构指导下配送简易医药包，有效保障群众用药需求。各区县（自治县）继续保持适量便民核酸采样点，满足群众核酸检测需求。