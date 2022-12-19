习近平：我一贯支持民营企业

中国经济面对重压之际，中共中央经济工作会议强调要保持经济平稳运行，并提出要支持平台企业在引领发展和创造就业中大显身手。官媒《人民日报》报道，中共总书记习近平在会议上力挺民企，并说“我是一贯支持民营企业的，也是在民营经济比较发达的地方干过来的。”

据《人民日报》星期天（12月18日）头版报道披露的会议细节，习近平在会上着重谈到了明年经济工作的几个重大问题，包括着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资，以及有效防范化解重大经济金融风险。

关于支持民营企业，习近平指出，“民营企业是在党的领导下，依靠党的政策和自身努力发展起来的。我是一贯支持民营企业的，也是在民营经济比较发达的地方干过来的。”

报道称，习近平早在河北正定任职时，便通过“人才九条”广纳贤良；到了福建，晋江经验影响深远；再到浙江，支持民营企业茁壮成长。报道指，习近平到中央工作后，2018年主持召开民营企业座谈会专门强调“民营企业和民营企业家是我们自己人”。

报道还称，中共中央在会上释放的政治信号十分清晰，包括要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大，依法保护民营企业产权和企业家权益，并要求各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。

除了支持民企，习近平还在会上说，明年中国经济运行有望总体回升的战略判断，着眼于中国经济发展的体制、需求、供给、人力等多项优势，加上政策效果持续显现，并强调“我们要坚定做好经济工作的信心。”

针对当前住房、汽车、服务性消费等领域存在一些限制性措施，妨碍了消费需求释放，习近平直言，“要增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景，使消费潜力充分释放出来。”

报道还披露，习近平在会议中再三强调“战略自信”：“顶住压力、练好内功、站稳脚跟，没有跨不过去的坎。”

针对中国疫情防控进入新阶段，习近平指出，如何更好统筹疫情防控和经济社会发展是这几年最关键的一件事情，并说“相信曙光就在前面”。习近平还重申，要统一思想、科学防控、提振信心，找到杠杆的平衡点，因时因势优化疫情防控措施。