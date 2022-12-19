陆港实现首例人体器官共享

中国大陆与香港实现首次紧急医疗救助人体器官共享，一枚大陆儿童脑死亡捐献心脏被成功用于挽救一名香港四个月大患儿。香港医务卫生局局长卢宠茂及相关专家也提出，希望借此机会建立长效机制，将香港纳入中国人体器官分配与共享计算机系统（COTRS）。

据新华社星期一（12月19日）报道，一颗经COTRS多轮匹配且没有合适接受者的儿童脑死亡捐献心脏，成功共享到香港，用于拯救一名因急性心脏衰竭而生命垂危的4个月大患儿。香港儿童医院心脏移植团队上星期六（12月17日）凌晨为该患儿顺利完成手术，实现首例大陆与香港之间紧急医疗救助人体器官共享的历史性突破。

报道称，卢宠茂12月8日正式致函中国大陆国家卫健委和国家海关总署，申请将符合要求的心脏共享至香港用于拯救患儿生命后，大陆卫健委和中国人体器官捐献与移植委员会高度重视，卫健委医疗应急司和国际司配合国家海关部门全力支持，要求COTRS建立联络协调中枢和应急预案，协调两地跨部门开展技术、医疗、管理等方面的沟通协作。

卢宠茂接受新华社采访时说，盼望能够借此案例建立长效机制，将香港特区的医院纳入COTRS，最大限度利用公民逝世后爱心捐献器官，拯救香港和内地居民的生命。他指出，受益于国家的相关规定，目前有超过3500名香港居民在COTRS中等待器官移植，有近千名香港居民通过公平公正的器官分配与共享接受了移植手，同时，也有九名香港居民在大陆逝世后捐赠器官，挽救了24名大陆居民的生命。

据香港星岛日报报道，针对卢宠茂的提议，香港大学肝脏移植科主管、临床医学院教授陈智仁星期一在港台节目上称，现在具有相关条件，且外界担心的大陆以往或有器官贩卖等问题也已改善，不用过于忧虑。

陈智仁说，本次“特事特办”的例子可以作为契机，让香港纳入大陆器官分配共享系统。他指出，香港总体器官捐赠率低，在100万人口中只有约五人，与西班牙、美国等西方国家相差甚远，今年截至昨日只有16宗尸肝移植手术；内地虽然捐赠率也不高但人口基数大，和香港可以互相帮助。

陈智仁还提到，虽然，但有关指控一直无实质证据，“𠵱家国家制度都优化咗，法律法规好严谨，有清晰嘅渠道……其他细节要解决嘅话係做得到。”最重要的是过程中必须确保器官捐赠者是无偿捐赠，绝不涉及任何金钱交易，相信内地这方面可以做到。

香港器官捐赠行动组召集人、香港移植运动协会荣誉会长周嘉欢在同一节目指出，虽然国际医学界有指控中国大陆仍然存在地下器官买卖或使用死囚器官等问题，香港加入COTR可能引发对医学界地位的担忧和民众的顾虑，但她认为这这个情况已有所改变。

