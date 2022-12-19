高虹安公布首波内阁 高检署检察官任新竹副市长

台湾新竹市长当选人高虹安公布首波内阁人事名单，包括副市长、秘书长及教育、民政、地政等三位处长在内共五名人选，其中副市长一职将由高等检察署检察官蔡丽清出任。外界解读，这可能加速新竹市政府早前涉及的工程弊案等调查。

综合《联合报》、中时新闻网、中央社等报道，高虹安星期一（12月19日）上午举办第一波市政团队名单发布记者会。她在会上说，团队成员有熟悉在地新竹市政的人选，也有从其他直辖市挖角而来的优秀事务官，但最大的共同点就是都具优异的专业能力、熟悉公共事务及政府行政经验。

高虹安也说，她将借重蔡丽清在法治方面的长才和公务体系经验，为新竹市政带来不一样的城市治理哲学和创新思维。

蔡丽清曾任高雄地检署、士林地检署、高检署检察官及法务部法制司调部办事检察官。她侦办过跨境电信诈骗犯罪、校园黑帮等案件，并获得行政院长、法务部长公开表扬。

高虹安选前多次强调，此次入主新竹市政府将全力调查“大秘宝”，包括导致球星受伤的棒球场、追加大额预算但至今还未全数完工的小学建设，以及包括将军村、总图、西大路地下道等多项工程弊案。

外界认为，高虹安这一次重用蔡丽清，可能是想借重她的办案能力，加速查弊工作。

对此，高虹安星期一在记者会上作出回应。她说，自己曾就副市长人选征询过学者、市府公务人员，许多外传的潜在人选也都思考过，虽然大众对于新竹市的公共工程有疑虑，但并不会以弊案方式去看待，“不见得一定是弊案，但一定有缺失”。

高虹安还强调，起用法治人才，与私人官司无关。

高虹安在11月26日的“九合一”地方选举前被指诈领助理费涉嫌贪污，检调单位上星期四（15日）突然到立法院办公室和她住家展开大搜查，当晚约谈她与男友、办公室主任和脸书小编等，直到星期五（16日）凌晨5时许才让她交保获释和候传。