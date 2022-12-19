美驻日大使称美国不会资助中国的芯片雄心

美国驻日本大使伊曼纽尔说，美国不会从事帮助对手芯片生产国的工作，白宫正加大力度阻止中国取得美国技术。

彭博社报道，伊曼纽尔（Rahm Emanuel）星期一（12月19日）在接受彭博电视台采访时说，“我们不从事资助和支持的业务，也不从事艰苦的工作和研究，以资助你与我们竞争。”

拜登政府上周将数十家中国科技公司列入所谓的实体名单，这使得它们几乎不可能采购关键的外国零部件，并加剧世界两大经济体之间的贸易冲突。中国驻华盛顿大使馆发言人批评，美国此举是“粗暴打压”中国企业。

在过去两个月，美国采取迄今为止最强有力的措施，阻止中国购买或制造尖端半导体。这对于中国在人工智能和超级计算等领域超越美国上至关重要。彭博社早前报道，包括荷兰和日本在内的主要盟友也将加入美国行列，计划至少部分采纳美国推出的措施。

伊曼纽尔说，美国和日本在半导体方面的作为是互补的。日本上星期五（16日）宣布一项新的安全战略，其中拟定大幅增加国防开支的计划，并称中国为“前所未有”的战略挑战。

台积电总裁魏哲家上星期六（17日）则提及政府过度出口管制的危险，称这会削弱政府之间的互信。由于客户和主要政府越来越担心世界芯片生产过于集中在台湾，这家多产的芯片制造商目前正在美国亚利桑那州和日本建厂。

魏哲家上星期六在台北的一次行业活动中说，“出口管制、对其他国家产品的禁令摧毁了全球化带来的生产力和效率，或者至少降低了自由市场带来的好处……最可怕的是，国家之间的互信与合作正在开始减弱”。