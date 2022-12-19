中共中央财办：要把对国企民企平等对待的要求落下来

中共中央经济工作会议提出支持民营经济发展以提振市场信心后，中共中央财办有关负责人说，要从制度和法律上把对国企民企一视同仁平等对待的要求落下来。

据新华社报道，中央财办有关负责人星期天（12月18日）以问答形式说，中国民营经济、中小微企业当前的生产经营困难较多，发展预期偏弱，信心不足。中央经济工作会议对这个问题高度重视，强调要优化民营企业发展环境，促进民营经济发展壮大。

面对外界对中国是否还搞社会主义市场经济、是否坚持“两个毫不动摇”的议论，负责人回应强调，中央坚决亮明态度、毫不含糊。“中央经济工作会议上，习近平总书记在讲话中强调，要始终坚持社会主义市场经济改革方向，坚持‘两个毫不动摇’。”

这名负责人进一步说，一方面，要从制度和法律上把对国企民企一视同仁平等对待的要求落下来。比如，要依法保护民营企业产权和企业家权益，防止和纠正利用行政或刑事手段干预经济纠纷。要全面梳理修订涉企法律法规政策，持续破除影响平等准入的壁垒。要完善公平竞争制度，反对地方保护和行政垄断，为民营企业开辟更多空间。国企、民企、外企都要依法依规经营。

另一方面，要从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大。要大力宣传民营经济对经济社会发展、就业、财政税收、科技、创新等具有的重要作用。比如，民营经济具有“五六七八九”的重要特征，即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。

负责人说：“2021年，民营经济税收贡献已达59.6%，民营企业占市场主体96%，比重进一步提高。可以说，民营经济已成为保障民生、促进创新、推动高质量发展的生力军。”

负责人也呼吁，各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。要加强中小微企业管理服务，支持中小微企业和个体工商户发展。要围绕构建高水平社会主义市场经济体制、推进高水平对外开放，谋划新一轮全面深化改革。要依法保护产权和知识产权，恪守契约精神，推动经济发展在法治轨道上运行，让广大企业特别是民营企业增强长远发展的信心。