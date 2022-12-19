《阿凡达：水之道》独占中国近九成电影票房

美国好莱坞巨作“阿凡达”掀起中国久违的观影热潮。中国国家电影专资办数据显示，中国全国电影票房在第50周（12月12日至18日）的收入是4.44亿元人民币（下同，约8600万新元），环比增长276.27%。12月16日在中国上映的《阿凡达：水之道》，单片贡献整体票房的89.83%，以3.98亿元票房成为周冠军，带动观影人次环比增长141.24%至807.9万。

据财新网报道，《阿凡达：水之道》12月14日开启点映，虽然排片率不到1%，却以1796.82万元票房拿到70.89%的市场份额，32.12%的上座率远超其他影片。上星期五（12月16日）开画当天，长达190分钟的电影排片占比已增加到79.75%，观影需求也高度集中，当日97.73%的票房都出自《阿凡达：水之道》。

此后的周末，《阿凡达：水之道》始终以接近80%的排片占居票房榜首，星期六（17日）整体票房突破1.4亿元，成为中国国庆档结束后的单日票房峰值。《阿凡达：水之道》上映三天，产出票房3.99亿元，超过《侏罗纪世界3》第一周的3.55亿元，成为年内首周上映成绩最佳的引进片。

不过，如果相比2021年同期，这一成绩仍低于预期。2021年年末，新片供应相对充足，在《误杀2》《古董局中局》《雄狮少年》等中国国产电影带动下，12月前两周票房均在3亿元以上，即使没有《阿凡达：水之道》体量相当的引进片，第50周票房规模也曾达到5.79亿元，观影人次1498.1万，是上周的近两倍。

市场容量也未能完全释放潜力。猫眼电影统计，截至12月17日，中国营业影院总数10500家，营业率83.97%，基本恢复至年初春节档后的水平，但北京等地放松疫情管控后出现大范围疫情，影响上座率。如果参考《阿凡达：水之道》单片成绩，电影首映当天票房前三名省份分别是广东、浙江、江苏，上海市排在第四，均有1000万元以上的产出，排在第六的北京市票房不足600万元。

