中国原工信部部长肖亚庆被开除中共党籍

中国原工业和信息化部部长肖亚庆，因接受可能影响公正执行公务的宴请、收受他人大额钱款等，严重违纪违法而被开除中共党籍。不过，由于他能在“较短时间如实说明本人违纪违法事实”等，获得从宽处理，并被给予政务撤职处分，降为一级主任科员。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（12月19日）通报，经中共中央批准，中央纪委国家监委对肖亚庆严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经查，肖亚庆背弃初心使命，丧失政治意识和党性原则，无视中央八项规定精神，接受可能影响公正执行公务的宴请；纪法底线失守，亲清不分，违规收受他人大额钱款。

同时，肖亚庆严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，并构成职务违法，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重。

但通报指出，鉴于肖亚庆能在较短时间如实说明本人违纪违法事实，认错悔错，全额退缴违纪违法所得，按照惩前毖后、治病救人的原则，对其可予从宽处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予肖亚庆开除党籍处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级主任科员，办理退休手续。

肖亚庆在今年7月底已被查。官方当时在通报中仍称肖亚庆为“同志”，也没有像对很多落马官员的通报那样，在“违纪违法”前加上“严重”二字。

肖亚庆落马前已有征兆。中共中央和国家机关代表会议7月19日选举产生出席二十大的代表，293人的代表名单7月27日公布，几乎所有中央部委的“一把手”都在其中，但不见肖亚庆的名字，引发外界猜测。

公开资料显示，1959年出生的肖亚庆是河北新乐人，毕业自中南大学材料加工工程专业，后拿到工学博士学位，是教授级高级工程师。

他曾长期在有色金属行业工作，2004年出任中国铝业公司总经理、党组书记，兼任中国铝业股份有限公司董事长、首席执行官。

肖亚庆在中铝工作期间，主持过多个国内外资产收购项目，包括在2008年主导中铝入股全球四大铁矿矿业巨头之一力拓（Rio Tinto）的交易。

2009年，肖亚庆进入国务院系统，出任国务院副秘书长，在该岗位上工作七年，配合分管工业、电信、能源、交通等重要经济领域的副总理开展工作。

他在2016年出任国务院国有资产监督管理委员会主任，三年后调任国家市场监督管理总局局长。

2020年，肖亚庆接替苗圩出任工信部部长。在中国行政序列中，国务院所属部委和总局，虽然都是正部级单位，但部委的地位高于总局，肖亚庆当时接掌工信部，被认为受到重用。

肖亚庆是2017年中共十九大以来第四名被查的中央委员，另三人是中国证监会原主席刘士余、中国司法部原部长傅政华，以及中国最高人民法院前常务副院长沈德咏。2012年中共十八大后的五年间，有17名中央委员落马。