小米据报开启多部门裁员

今年以来营收利润均出现下滑的中国科技公司小米，据报近期开展了一轮较大规模裁员，涉及包括手机部和互联网部等多个部门，裁员比例或达15％。

据界面新闻星期一（12月19日）报道，小米多个部门的员工透露，公司近期开启了一轮裁员，补偿方案为N+2（工作年数N+2个月工资补偿）。

一名小米员工称，此次裁员规模较大，据他了解，包括手机部、互联网部、中国部等多部门均有涉及，但部门之间裁员力度不尽相同。该员工称，其中中国区个别部门裁员比例高达75%，互联网部也有团队裁员40%。

针对具体的裁员说辞，该员工说，人力资源部的沟通是“好说好散”，许多被裁员工对于N+2的补偿方案也已经相对满意，甚至部分员工认为，按照今年的形势，补偿方案相较年终奖或许还胜一筹。报道称，有三年资历员工拿完N+2后透露，“比正常干7个月多”。

本轮整体裁员规模尚不明确，但据界面新闻估算，整体力度或达15％。报道还称，此前已有消息透露小米计划大规模裁员6000人，若按照这一数字估算，裁员幅度则将接近20%。据小米第三季度财报显示，截至今年9月30日，小米集团共有3万5314名全职员工，其中3万2609名位于中国大陆。

针对以上消息，小米方面暂未予以置评。

公开数据显示，小米今年前三个季度经调整后利润分别为28.6亿元（人民币，下同，约5.5亿新元）、20.8亿元和21.2亿元，与2021年单季五六十亿元水平相比，分别同比下降52.9%、67.1%和59.1%。除了单季营收接连同比下滑之外，小米对造车的投入也在逐步攀升，合计已达18.65亿元。

小米集团总裁王翔在三季度财报会议上曾提到，“降本增效”是公司从今年年初以来一直在做的事，并且仍在针对如何提到人效、降低成本做进一步规划。“为了明年整个业绩的提升，我们会持续开展降本增效的工作。”

