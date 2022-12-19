危地马拉明年3月办台湾友邦高峰会 邀蔡英文共同主持

危地马拉（台译瓜地马拉）新任驻台湾大使称，有意在2023年3月举办台湾友邦高峰会议，期盼台湾总统蔡英文与危地马拉总统贾麦岱共同主持会议。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，蔡英文星期一（12月19日）在总统府接受危地马拉新任驻台大使巴迪亚呈递到任书。

蔡英文致词时说，这些年台湾与危地马拉在各领域持续深化交流，即使在疫情挑战下，双边贸易稳定成长，合作的脚步也没有停下来。举例来说，今年1月危地马拉在台湾成立商务参事处，台湾在7月也邀集厂商组团到危地马拉考察。

蔡英文指出，今年8月面对中国大陆持续军演，危地马拉外长步卡罗访问台湾表达支持，在9月的联合国大会，总统贾麦岱也为台湾仗义执言，她要特别感谢危地马拉对台湾的支持。

据台湾总统府的新闻稿，巴迪亚则说，危地马拉是台湾的朋友及盟邦，两地将共同努力让全世界都看见彼此的友情，以及捍卫自由主权、民主及经济、社会发展等共同价值的坚定信念。

巴迪亚指出，危地马拉曾多次在国际多边区域及双边场域表达对台湾的友谊及承诺。比如，贾麦岱今年9月再度在联合国大会上表达，危地马拉坚持与世界各国同声呼吁，停止对台湾主权的威胁，反对威权体制在全球扩张等。

巴迪亚也说，危地马拉做为台湾不变的友人及盟邦，有意在2023年3月间举办台湾的友邦高峰会议，促进友邦之间的交流之外，同时再次重申对台湾的承认与支持。他并说，如果蔡英文的行程允许，期盼蔡英文与贾麦岱共同主持会议。

根据公开报道，蔡英文至今还没有接受这一邀请。蔡英文曾在2017年访问危地马拉。

危地马拉是目前台湾仅有的14个邦交国之一，也是台湾在中美洲仅剩的三个邦交国之一。另外两个分别是洪都拉斯和伯利兹。