调研机构：苹果代工商正逐步将装配线从中国转移

以苹果最大代工商富士康为首的组装伙伴正逐步将其装配线从中国转移至印度、越南和巴西等国家，以减少中国地缘政治和疫情对其应链稳定性的影响。

据彭博社星期一（12月19日）报道，总部位于香港的市场调研机构Counterpoint Research分析师称，主要的电子产品制造们将产能从中国向外转移的规划，在疫情发生前就已经开始。这些公司希望利用当地的激励政策，加快步伐实现全球范围内的产能多样化。

他们预计，富士康的母公司鸿海集团最高可能会将其30%的产能转移到印度、越南和巴西。

Counterpoint提出，虽然中国大陆短期内不可能直接被取代，但鸿海与和硕（Pegatron Corp.）等公司正为以后能在中国境外组装处理更多产品打好基础。

分析师指出，在富士康等的带领下，许多企业已经在印度投资了工厂、生产线，并开展相对先进的制程和人员培训。

据分析，印度的大量人口和高出生率已吸引一些企业在印度投资工厂、生产线、相对先进的制程和人员培训。根据Counterpoint的研究，今年第二季度在印度生产的智能手机增长了16%，达到4400多万部。

同时，由于越南的劳动力成本低于中国，也吸引了21家苹果供应商在该国开展业务。

分析师还称，由于苹果是其iPhone产品设计更加模块化，可在不同设施之间进行转移，减少了对单个工厂或熟练劳动力的依赖，今年在印度生产iPhone的速度的确比前几代快得多。“现在，印度的工厂几乎可以与中国的工厂同时生产iPhone 14。”