沪深港通股票标的范围将扩大 有望鼓励更多海外企业赴港上市

中国投资者将很快就能买卖在香港交易所主要上市的国际公司的股票，此举有望鼓励更多公司在港交所发行新股。

彭博社报道，根据星期一（12月19日）发布的公告，中国大陆和香港的证券监管机构同意扩大沪深港通股票标的。该公告说，新方案需要约3个月的准备时间，正式实施时间将另行通知。

该公告规定，外国公司的市值至少需达50亿港元（下同，约8.72亿新元）才符合纳入标的范围的条件。中国证监会副主席方星海于9月强调了这一扩大标的范围的计划。

过去十年中，少有非陆资公司赴港首次公开募股（IPO），导致港交所由大陆公司主导。鉴于近年来中国股票表现欠佳，恒生指数在全球表现滞后。

过去五年中，该指数仅次于跌幅达33%的恒生中国企业指数，在全球基准指数中表现最差。 同期MSCI的全球指数攀升19%。

虽然香港交易所确实有包括普拉达、欧舒丹和新秀丽在内的一些国际上市公司，但其交易一直不温不火。根据彭博汇编的数据，今年普拉达的日均交易量仅为3300万港元。

此外，根据该公告，港股通的标的范围将扩大至恒生综合大型股指数、恒生综合中型股指数、市值50亿港元及以上的恒生综合小型股指数成份股。

该公告称，沪深股通的标的范围调整为市值50亿元人民币及以上的上证A股指数/深证综合指数成份股。

根据现行规定，投资者可以交易沪股通下上证180指数和上证380指数的成份股和任何两地上市的股票，以及深股通下市值不低于60亿元的深证成指和中小盘指数的成份股。

