TikTok称未设台湾分公司

中国大陆短视频平台抖音所属的北京字节跳动，疑在台湾设分公司并违法从事业务。TikTok（抖音国际版）回应说，近期媒体报道TikTok在台设立分公司的传言为不实消息，“TikTok在台并无设立分公司”。

TikTok星期一（12月19日）以书面方式回复台湾媒体中央社时说，媒体报道提及的字节跳动台湾股份有限公司，与TikTok没有关系。

中央社星期一前往该公司登记地址，发现公司设在一处社区大楼内，管理员不清楚地址是否为字节跳动台湾公司所在，并指整栋大楼几乎以住家为主，商办进驻较少。

《自由时报》早前根据台湾经济部商工登记查询报道，2018年成立的“昇洋国际生技有限公司”，在今年11月核准变更登记为字节跳动台湾股份有限公司。

根据台湾政府的《两岸人民关系条例》规定，大陆网络社交平台不得在台湾经营相关业务。如果这家分公司确实与抖音及其母公司字节跳动有关，且未经申请许可，可能涉及违例。

《自由时报》引述台湾知情官员称，若没北京允许，上述公司不会使用“字节跳动”名义在台设立分公司，并称此事是否涉及大陆资本违法在台经营，都将是追查重点。

陆委会指出，抖音等大陆短视频平台近年已成为中国大陆对他国进行认知渗透的工具，并存在为大陆政府采集用户个人资料的高度风险。