民调：民进党支持度骤降 等同流失207万认同者

执政的民进党在11月的“九合一”地方选举大败，台湾民意基金会星期一（12月19日）公布的最新民调显示，与三个月前相比，蓝绿基本盘出现巨变，民进党认同者大幅下滑10.7个百分点，等同流失了207万名认同者。

据台湾《中国时报》星期二（20日）报道，这是台湾总统蔡英文上任迄今，民进党基本盘规模第二大的崩盘，民进党立委罗致政直言，内阁不改组是其中一个因素，其他党内和政策等因素都是大家要面对的。

针对国民党、民进党两大政党认同度，民调结果显示，有9.8%“非常接近民进党”，20.7%“还算接近民进党”；27.2%“还算接近国民党”，4.4%“非常接近国民党”；另有34.3%属中性选民。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，在20岁以上台湾人中，约有三成一是绿营认同者，有三成二是蓝营认同者，蓝营认同者比绿营认同者多1.1个百分点，还有三成四属于中性选民。这是“九合一”地方选举后最新的蓝绿营基本盘，从结果来看，双方已经旗鼓相当，且蓝营还略占上风。

与三个月前的调查相比，蓝绿营的基本盘出现巨大变化，当时绿营认同者有41.2％，比蓝营多出22.2个百分点，是蓝营认同者的2.17倍，不料才三个月就下滑到现在的30.5％，足足流失10.7个百分点，换算成实际人口数，等于流失了207万认同者。

游盈隆分析，民进党此次崩盘幅度之大，仅次于2021年6月因冠病疫情引爆疫苗慌，重挫的12.9个百分点，除必然冲击嘉义市长选举和两次立委补选外，对2024年总统和立委选举也会有重大影响。而事实上，民进党在嘉义市长选举也确实惨败。

反观蓝营认同者，从三个月前的19%飙升到31.6%，激增12.6个百分点，等于新增243万认同者，这也是2016年5月以来国民党单次最大幅度的跃升，甚至比2018年11月因“韩流”所导致的政党认同大爆发还更强大。

从结果来看，游盈隆认为，民进党过去三个月，不论是执政表现或选举竞争，一定发生了什么事，导致整个政党认同快速崩盘到这种地步，确实值得好好反省检讨。

对此，国民党立委赖士葆说，这些点点滴滴都在告诉总统蔡蔡英文，“目前的做法是错的”。