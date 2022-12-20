中共中央纪委人事调整，李欣然任中纪委秘书长，赵世勇任中纪委国家监委组织部部长。

中央纪委国家监委官网星期一（12月19日）更新职位显示，李欣然现任中央纪委常委、秘书长，国家监委委员，中央纪委国家监委办公厅主任，二级副总监察官；赵世勇现任中央纪委常委，国家监委委员，中央纪委国家监委组织部部长，二级副总监察官。

公开资料显示，李欣然出生于1972年3月，1995年8月参加工作，1994年1月加入中国共产党。

李欣然曾历任中央纪委第六纪检监察室主任，第七纪检监察室主任等职。2017年9月，他出任中央纪委驻中国银行业监督管理委员会纪检组组长、中国银行业监督管理委员会党委委员；后任中央纪委驻中国银行保险监督管理委员会纪检组组长、中国银行保险监督管理委员会党委委员，中央纪委国家监委驻中国银行保险监督管理委员会纪检组组长、中国银行保险监督管理委员会党委委员。

赵世勇出生于1966年5月，1990年7月参加工作，1988年10月加入中国共产党。

赵世勇曾任江苏省副省长，江苏省委常委、省委秘书长，江苏省委常委、组织部部长等职。

李欣然、赵世勇今年10月在二十届中央纪律检查委员会第一次全体会议上，当选为中央纪委常委，同月在第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十七次会议上，被任命为国家监察委员会委员。