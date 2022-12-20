美新设中国事务特委会拟重点审查美国对华投资

在世界两大金融体威胁爆发经济战引致广泛关切的背景下，美国国会新设的中国事务特别委员会主席加拉格说，他计划重点审查美国对中国的投资。

据彭博社星期二（12月20日）报道，美国众议院中国事务特别委员会主席加拉格（Mike Gallagher）说：“如果说过去五年的叙述是加强对中国在美国投资的审查，那下一阶段叙述是加强对美国在中国投资的审查。”

美国拜登政府和国会都在考虑提议，建立一个体系来监控并可能阻止美国在中国的投资。加拉格预测，这种计划的“某个版本”是“不可避免的”。

他说，过去有倾向把这些作为视为杯弓蛇影或危言耸听，但事实并非如此。

加拉格受访时说：“每当我去纽约谈到这个话题时，我感觉有倾向称：‘啊，你的戒备心真强，让人觉得我们要和中国在台湾问题上对抗，这个尾部风险遥不可及’，但我认为情况已经不再如此。”

美国国会众议院共和党领袖麦卡锡表明，在共和党明年掌控国会后，他将设立中国事务特别委员会。麦卡锡称，该委员会将统筹政府力量，应对“我们这辈子最大的地缘政治威胁”。

加拉格说，中国国家主席习近平正‘让他的国家准备应对经济斗争和战争’ ，因此他要让五角大楼和其他美国国家安全机构与美国金融机构密切协调合作。

中国驻美国大使馆未立即回应对加拉格言论的置评请求。