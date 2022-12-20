中国代表吁推动伊核问题全面协议恢复完整有效执行

中国常驻联合国副代表耿爽呼吁有关各方增强紧迫意识，体现责任担当，加紧对话接触，争取早日就未决问题达成共识，推动伊核问题全面协议恢复完整、有效执行。

据中国常驻联合国官网星期一（12月19日）消息，耿爽当天在联合国安理会伊核问题公开会上发言时说，伊核问题全面协议是经安理会决议核可的重要多边外交成果，是对话协商解决争端的经典范例，也是维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定的关键支柱。

他说，上届美国政府单方面退出全面协议、对伊极限施压，引发了伊核危机。本届美国政府决定重返全面协议后，各方开展多轮谈判，取得不少积极进展。但令人遗憾的是，今年8月以来，恢复履约谈判再次陷入停滞，伊核问题的走向前景不明。

耿爽说，对话谈判始终是解决伊核问题的唯一正确途径。有关各方应珍惜过去两年来之不易的谈判成果，展现外交智慧，作出政治决断，扫除前进障碍。中方欢迎伊朗日前就处理未决问题显示的灵活姿态，希望美等其他有关各方抓住机会，与伊方相向而行，推动谈判取得关键进展。

他说，作为伊核危机的始作俑者，美方理应认清自身责任，率先采取切实措施。中方呼吁美方履行协议承诺，解除对伊及第三方的所有单边制裁及“长臂管辖”措施，停止对伊威胁使用武力。中方还要强调，全面协议有关方应履行自身防扩散责任，避免开展有违《不扩散核武器条约》目的和宗旨、导致武器级核材料扩散的核合作，为恢复履约谈判树立正确导向。

耿爽说，推动国际原子能机构理事会通过决议对伊施压只会激化矛盾，损害互信，给谈判蒙上阴影。各方应从长远和大局出发，避免采取任何可能升级局势、破坏谈判进程的举动。希望包括秘书处在内的有关各方准确解读安理会决议和文件，审慎处理伊空间发射及所谓的无人机转让等问题，避免影响恢复履约谈判大局。中方鼓励有关各方秉持共同安全理念，构建海湾地区多边对话平台，通过对话缓和矛盾、建立互信、共建安全。

他说，中方始终致力于维护全面协议有效性和安理会决议权威性，推动伊核问题政治外交解决进程。中方将继续秉持客观公正立场，为推动全面协议重返正轨、推进伊核问题政治外交解决、维护国际核不扩散体系和中东地区和平稳定发挥建设性作用。