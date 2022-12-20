中国多地为保障药品供应 开始“拆零销售”

随着冠病感染高峰的来临，中国多地为保障药品供应，开始执行“拆零销售”模式，按照药品的用量出售给民众。

据澎湃新闻报道，北京市药监局副局长王厚廷星期一（12月19日）在北京冠病疫情防控新闻发布会上要求，对于投放至药店的大包装退烧药按需拆零销售。

另据微信公众号“珠海发布”公布的信息，珠海市市场监管局决定自12月20日起，在市内约500多家零售药店持续供应退热类药品作拆零销售要求，具体要求为，布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊、洛索洛芬钠胶囊七天内购买量不超过六粒，布洛芬混悬液七天内购买量不超过一瓶。上述品种七天内只能选购其中一种，零售价均为每粒1元（人民币，下同，约0.2新元），布洛芬混悬液(100毫升装)销售价为每瓶19元。

南京市也从星期一（19日）起，在153家零售药店统一拆零销售，每个顾客限六粒，凭身份证购买，可以刷医保卡购买。

对此，医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡解释，“拆零销售”指的是消费者按照药品的用法用量购买，而非按照药厂包装的整盒购买。“拆零销售”在医院比较常见，药店不常见，这种做法相当于限购。“感染冠病的病程一般是三天，按照三天的量购买基本上能够满足。”

澎湃新闻的报道指，布洛芬等药品拆零销售，在一定程度上反映了产品的紧俏程度。为满足市场需求，涉足布洛芬生产的企业纷纷加足马力开工生产。

恒瑞一名医药相关人士说：“我们正在加班加点生产，积极响应和配合政府和防疫部门的保供需求。”