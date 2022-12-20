澳外长黄英贤访华将寻求解决两国贸易困境

澳大利亚外长黄英贤星期三（12月21日）将在北京与中国外长王毅会面。她在访华前一天说，此次访华行程将寻求解决澳中两国的贸易困境，呼吁北京取消对澳洲实施的贸易制裁，以及释放被关押的澳大利亚公民。

综合路透社和法新社报道，黄英贤星期二在堪培拉的行前记者会上说，澳中关系中的许多棘手问题将需要时间来解决，但她确实认为，此次的访华行是解决道路上的另一步。

黄英贤表示，她希望正式会谈的重启将能稳定中国和澳大利亚之间的关系。她说，会谈将涉及两国之间的不同利益、观点、议题等困难问题，这些问题必须得到处理和解决，而对话是这方面的一个基本前提。

黄英贤还说，到时将会敦促北京释放两名被关押在中国的澳大利亚公民，因为他们的获释将为改善两国的关系消除一个障碍。“我认为解决这一外交问题本身就很重要，不仅对个人有利，而且对两国关系也有利。”

这是自2018年11月前澳外长佩恩之后，首次有澳洲外长访华，也显示此前陷入低谷的中澳关系回暖。在澳洲莫里森政府执政下，中澳关系从2018年起就不断恶化，中国也在2020年对澳洲的大麦、葡萄酒等农产品征收关税。但新任总理阿尔巴尼斯今年5月上任以来，堪培拉就多次表态要寻求改善两国关系。

一名澳大利亚华裔记者成蕾因涉嫌泄露中国国家机密在中国被拘留近两年。她于2020年9月被中国当局拘留，并在六个月后，被当局以涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动为由正式逮捕，这是中国有史以来对新闻工作者做出的最严重指控之一。她于今年3月底在北京出庭受审，堪培拉当局曾以案件缺乏透明性表达关切。

另一位澳籍华裔、作家杨恒均去年5月也因被指涉间谍罪而在北京接受闭门审判。