郭台铭：民进党在疫苗采购时未把人民生命摆首位

永龄基金会创办人郭台铭在道出为台湾采购冠病疫苗艰辛的同时，直指执政的民进党政府未将人民的生命摆在首位。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，郭台铭星期一（12月19日）出席台大医院癌医中心分院四周年院庆，谈及过去采购BNT疫苗非常艰辛，并指“政府一定要把人民的生命作为第一优先，但现在执政当局并非如此”。他说，如果当初BNT疫苗可以早两个月进入台湾，死亡人数或许能够大幅减少。

在被问及是否竞逐2024总统大位，郭台铭仅表示攻克癌症是他“下一个目标”，但他话锋一转谈及过去采购BNT疫苗，指政府一定要把人民生命当成第一优先，但看来现在执政当局并未把人民生命视为最重要。

郭台铭说，当时有人说“BNT是大陆做的疫苗”、“复必泰不能进来”，但当初要拿到冠病疫苗是非常非常困难，他是经由德国商业伙伴引荐，认识德国BNT总部老板，才有把握买到1500万剂，“当初只给我1000万剂，后来我跟人家订了3000万剂。”

郭台铭说，全球疫情持续发展，疫苗仍有需要，但现在选举落幕，政府未继续采购ＢＮＴ疫苗，“我还欠人家一个3000万剂的承诺。”

以自己97岁母亲为例，郭台铭指目前她已连打三剂BNT疫苗，需要打第四剂疫苗，医院却告诉他，现在台湾一剂BNT（指次世代疫苗）都没有，只能打莫德纳。

郭台铭说，BNT董事长上月来台，宣布要在台湾设立办公室，与台大癌医等大医院合作癌症疫苗临床试验，“人家设立癌症研究基地时，把在台湾放在亚洲第一优先，有最新疫苗技术也愿意卖我们，但连我妈妈要打，都没有。”

郭台铭说，德国友人当初在台湾最困难时伸援手，此时如果一剂BNT苗订单都没有，“我替BNT叫屈”，应给BNT最新疫苗一些机会。但“像这种没有以人民性命、福祉作为第一优先的政府，我也不敢期望”。

台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥说，一开始采购疫苗就与阿斯利康（AZ）、冠病疫苗全球获取机制（COVAX）签订，后续也和莫德纳签约，并非不买疫苗，只是到货状况不如预期，“这非操之在己，非常感谢郭董、台积电和慈济捐助1500万剂BNT疫苗。

至于次世代双价疫苗，庄人祥说，“没有不买BNT疫苗”，但与莫德纳今年订有2000万剂疫苗合约，而现在一天仅打三万剂，因此还在评估中。