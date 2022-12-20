中国12月LPR不变预留政策空间 明年初或调降

中国继续保持12月贷款市场报价利率(Loan Prime Rate，简称LPR)不变，为来年留下更多的政策空间。分析师预计明年1月LPR利率或均调降。

据中国人民银行星期二（12月20日）发布公告显示，一年期LPR为3.65%，五年期为4.3%，均保持不变，与预测相符。

彭博社此前的调查显示，参与一年期调查的18位经济师预测中值为本月LPR利率不变，一位则认为下调5个基点；参与五年期调查的15位经济师中有三位认为5年期下调10个基点，其余认为保持不变。

据彭博社报道，民生证券固定收益首席分析师谭逸鸣称，由于本月中期借贷便利（Medium-term Lending Facility，简称MLF）利率不变，现在单独调整LPR意义不大；不过近期经济数据很差，为了明年的开门红，也不排除单独调降5年LPR的可能。

中国政府已将焦点从防疫转向促增长，上周召开的中共中央经济工作会议中，领导层承诺提供更强有力的货币和财政刺激，并支持民营企业。中国央行副行长刘国强称，2023年货币政策的力度不能小于今年，需要的话还要进一步加力，除非经济增长和通货膨胀超出预期。

彭博社的报道称，本月保持政策定力可能是为明年留下更多政策空间。此前发布的中国11月信贷数据依然低迷，新增人民币贷款和社融增量均低于预期；工业增加值、社会消费品零售总额等经济数据同样疲弱；房地产投资、住宅销售额和失业率等数据也都显示经济面临的下行压力在增加。随着中国近期疫情感染情况加剧，国内的生产和消费料进一步受影响，稳增长仍需要政策呵护。

《上海证券报》上周五（16日）援引分析师报道，在中国央行此前已经降准和9月存款利率下行的背景下，着眼于今年底明年初稳增长、控风险的要求，预计本月LPR有下调可能，而明年1月MLF、LPR利率或均调降。