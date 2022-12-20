王毅视频会晤法外长：不断优化调整防控措施 为中外人员往来提供更多便利

中法外长星期一（12月19日）举行视频会晤，中共中央政治局委员、国务委员兼外长王毅强调，针对冠病疫情进入新阶段，中方将继续秉持人民至上、生命至上，科学统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化调整防控措施，为中外人员往来提供更多便利。

据中国外交部官网消息，王毅在与法国外交部长科隆纳举行视频会晤时说，过去一年，国际形势变乱交织，地缘紧张局势上升，世界经济下行压力加大。得益于两国元首战略引领和双方共同努力，中法关系经受住了变局、乱局考验，保持总体稳定，并呈现积极发展势头。

王毅说，前不久，中国国家主席习近平同法国总统马克龙在峇厘岛成功会晤，增进了理解与互信，扩大了共识与合作。中方愿同法方密切高层交往，加强规划设计，增强中法关系的稳定性和可预见性，深化经贸、农业、航空等务实合作，拓展绿色能源、医药卫生、科技创新等领域合作潜力，尽早举行新一轮中法高级别人文交流对话，推动中法全面战略伙伴关系在新的一年取得更大发展。

王毅表明，中方重视法国的欧盟核心大国地位，赞赏法方坚持欧盟战略自主，愿同法方加强战略沟通，就全球性挑战、地区热点问题发出中法声音，体现中法全面战略伙伴关系的高水平，为双方务实合作注入新动力，为中欧关系的健康发展以及世界和地区和平稳定作出中法贡献。

王毅说，中国经济前景看好，超大规模市场潜力将加快释放，为包括法国在内的各国带来更大机遇。

科隆纳说，法方愿同中方筹备好双方下阶段高层交往，规划制定合作路线图，巩固深化势头良好的法中全面战略伙伴关系。法方看好并愿助力中方推进中国式现代化。

科隆纳也说，法国也经历了几波疫情反复，赞赏中方应对疫情新举措，期待重新激活法中人文交流，逐步恢复双方人员正常往来。法方高度评价中方发挥联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议主席国作用，推动会议取得重大成功，愿继续同中方加强多边协作，共同应对全球性挑战。