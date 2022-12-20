贺一诚：澳门最艰难日子正在过去

澳门特首贺一诚说，过去三年冠病疫情反复，对澳门经济、民生、就业都造成严重打击，但形容明年曙光已渐露，最艰难日子正在过去，希望社会各界继续支持配合政府新阶段的防控举措，实现经济复苏和社会全面复常。

综合网媒“香港01”和香港电台报道，贺一诚星期二（12月20日）上午在澳门特区成立23周年庆祝酒会致辞时，作出以上表述。

他说，澳门冠病疫情的防控工作，已经跟随国家公布的新措施，由防控感染的重心转到医疗救治，着力在保护居民健康，合理配置医疗资源，尽最大努力减低重症和死亡率等。疫情总体的感染病例、重症和死亡个案，相对处于较低水平，为优化完善防控措施奠定了坚实基础和创造有利条件。

贺一诚相信，随着逐步放开人员流动限制，加上澳门博彩经营已经重新竞投和完成签约，澳门特区经济适度多元发展逐步落实，将进入疫后新的发展阶段。

澳门特区政府20日举行庆祝澳门特别行政区成立23周年升旗仪式，澳门特首贺一诚伉俪、澳门中联办主任郑新聪、外交部驻澳特派员刘显法、驻澳门部队副司令员戴劲松、立法会主席高开贤、终审法院院长岑浩辉等出席观礼。

升旗仪式上午8时于金莲花广场举行，由澳门治安警特警队组成的护旗队伍护送国旗及澳门区旗进场，仪仗队奏起国歌，国旗区旗徐徐升起，现场的纪律部队人员向嘉宾敬礼步操离开现场，与往年不同，今年没有安排表演助兴，但有不少居民从远处观礼，感受回归气氛。

澳门政府早前公布，政府20日将举行多项活动，与居民和旅客共同庆祝澳门特别行政区成立23周年。除升旗仪式，上午也将在中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行庆祝特区成立23周年招待酒会。

澳门邮电局20日上午9时至下午2时也会在邮政总局集邮商店设置临时柜台，为市民及旅客提供加盖“澳门特别行政区成立23周年纪念”纪念邮戳服务。