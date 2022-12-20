中国多地预测明年1月迎来疫情高峰

中国放宽疫情管控后，疫情迅速蔓延至全国各地，广东省广州市、浙江省、江西省等地近日预测，明年1月将迎来疫情高峰。

综合中国新闻网、澎湃新闻等报道，广东省广州市星期一（12月19日）召开医药物资供应新闻发布会，相关负责人称，根据专家预测，广州市疫情将在2023年1月上旬达到高峰。因此，广州市正加强医疗资源储备，提升救治能力，以应对即将到来的疫情高峰。

浙江省星期天（12月18日）也召开疫情防控工作新闻发布会称，根据国内外多个疫情研究模型测算，浙江第一波疫情预计在明年1月中旬左右迎来高峰，这期间恰逢农历新年，疫情将伴随人口流动加速传播。

浙江省当局称，当前疫情主要有三个特点：一是感染人群近八成为中青年，“一老一小”等脆弱人群虽然仅占7.4%，但是专家研判随着疫情发展，后续将逐步升高；二是98%以上病例为轻症和无症状，没有出现重症危重症病例和死亡病例；三是流行毒株以奥密克戎BA.5.2和BF.7为主，暂未发现XBB和BQ.1等毒株。

江西省本月15日则预测，江西省下一波疫情高峰将在今年12月底、明年1月初到来，春节前后达到峰值；山东省则预测第一波高峰期会比其他地区有略微延期，应该在明年1月份。另外，城市比农村人口密集，农村的疫情高峰期会相对晚一些。

另据《羊城晚报》报道，为了加强医疗资源储备，提升救治能力，广州市已紧急召回960名退休医务人员重新投入医疗救治一线。

除了广州召回960名退休医护人员外，贵州省安顺市卫健局近日发出倡议书，呼吁退休医护向所在单位报名，参与冠病医疗救治工作。甘肃兰州市卫健委发布《返聘退休医务人员公告》称，为缓解医疗技术人才紧缺状况，返聘公立医疗机构五年内退休医生。