蔡英文会见欧洲议会参访团：希望加速推动双边投资协议进程

台湾总统蔡英文星期二（12月20日）上午接见欧洲议会国贸委员会代表团时说，希望加速推动台欧盟双边投资协议（BIA）进程，让双方企业有信心扩大投资，为人民创造更多福祉。

据台湾《自由时报》报道，欧洲议会国贸委员会（INTA）代表团由国贸委员会副主席阿西马柯波萝（Anna-Michelle Asimakopoulou）率领，成员包括沃邦（Jörgen Warborn）、冯安兰（Kathleen Van Brempt）、韦德兰（Marie-Pierre Vedrenne）、卡薄若（Karin Karlsbro）、胡西凡（Michiel Hoogeveen）及包瑞翰（Reinhard Bütikofer）等七位跨国籍、跨党团的欧洲议会议员。

蔡英文指出，这是国贸委员会第一次派遣官方代表团赴台访问，对双边关系发展、经贸交流都有深远意义。近年欧洲议会越来越关注台湾议题，今年1月至今，欧洲议会及所属相关委员会已经通过10项友台决议案。包括支持台湾的国际参与、关切台海和平稳定，也敦促欧盟和台湾针对绿色科技跟数位经济的合作展开结构性对话。

蔡英文说，她要代表台湾人民表达最诚挚的感谢，台湾跟欧盟是理念相近的伙伴，共享民主自由价值，也共同守护生活方式，在各领域交流也都有显著进展，尤其欧盟最近执行的绿色新政和数位转型计划，和台湾政府所推动的净零转型及六大核心战略产业，方向上不谋而合。

蔡英文强调，此时此刻面对全球威权主义持续扩张，台湾有能力也有意愿跟国际民主阵线伙伴加强合作，因此今年初她提出强化欧洲链结计划，期盼台湾跟欧盟进一步深化伙伴关系，一起建立具有韧性的民主同盟阵线。

她指出，台湾和欧盟是彼此重要可信赖的经贸伙伴，去年双边贸易额在国际逆势中成长32%，未来期待双方一起加强经贸交流、供应链安全，并加速推动台欧盟BIA进程，让双方企业更有信心扩大投资，相信透过推动科技绿能、医疗卫生等跨领域合作，能为双方人民创造更多福祉。