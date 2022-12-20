分析师：澳门六家赌场运营商续牌为增长铺平道路

分析师说，澳门的六家现有赌场运营商已同意期限十年牌照的条款，这可能会在未来几年提振收益，并提升股票估值。此前抗疫限制措施令这些赌场运营商的估值受到打击。

《华尔街日报》报道，包括金沙中国、美高梅中国和永利澳门在内的运营商在上周末签署了续约协议，他们同意在未来十年内投资近150亿美元（约203亿新元），主要用于非博彩服务，眼下澳门希望减少对博彩业的依赖，实现多元化。

上述消息是在上周五（12月16日）收盘后发布的，周一（19日）相关股票对这一消息的反应是大幅下跌。美高梅中国下跌13%，永利澳门下跌8.9%，新濠国际发展下跌10%。

不过，一些分析师还是对续牌的条款持肯定态度。

高盛分析师在一份报告中表示，这六家运营商承诺投资不超过疫情暴发前产生的息税折摊前收益的30%。

他们认为这些投资是可控的，并由现有业务的现金流提供资金，尽管在过去的两到三年里他们的借款有所上升。

虽然澳门六家赌场的牌照获续期在广泛预期之中，但正式决定消除了人们对其中一家赌场可能被云顶马来西亚夺走牌照的担忧。云顶马来西亚此前意外成为第七家竞标者。

上述合同预计将于2023年1月1日生效。

据报道，摩根大通亚洲博彩研究主管DS Kim看涨澳门博彩类股。他说，该类股目前基于2024年利息、税项、折旧、摊销前收益的市盈率为11倍，仍然令其感到放心。

Kim在一份报告中提到，换句话说，在盈利预期和估值方面，仍看到有不错的上升空间，因此股价也是如此。

他还认为，这些公司在未来十年的拟议投资可能得到回报，并帮助澳门的赌场运营商获得非博彩收入。

花旗分析师George Choi和Ryan Cheung预计，如果这些赌场通过非博彩产品让游客在澳门的各个度假区停留更长时间，运营商就有可能获得合理的回报。

不过花旗称，赌场运营商在作出重大财务决定前将必须通知澳门行政长官贺一诚，相比以往，这一新规定也许会影响到一些公司的派息能力。

但花旗的这两名分析师称，澳门博彩类股从一开始就不是一个高收益板块，因此这条新规定或不会对投资者的兴趣产生明显影响。