百度搜索指数北京“发烧”信息获取高峰已过

中国放宽疫情管制后，多个地区和城市的冠病感染者大增。不过，反映网民关键词搜索情况的百度指数显示，北京网民“发烧”关键词指数自12月初开始快速攀升，12月12日到达峰值后转头大幅下行。近日“咳嗽”“咽干咽痛”等几个冠病主要症状关键词指数也都趋于平稳，并出现下滑。

百度指数是以网民在百度的搜索量为数据基础，进行加权计算的结果。

据财新网报道，中国防疫政策优化后，因出现症状或欲储备应对感染的知识，北京民众对冠病相关症状关键词搜索热度激增。例如，“发烧”关键词指数进入12月开始上行，12月7日后增速更快。与之相伴，在12月上旬，北京出现发热门诊排长队、退烧药供应紧张等情形。

据报道，大量民众按官方指引在出现冠病感染症状后自测抗原、居家治疗，相关关键词的百度搜索指数具有一定参考价值，可作为目前阶段对各城疫情进展的观察途径之一。与北京相比，保定的“发烧”百度指数更早见顶，12月10日达到峰值后，当前已降至峰值的四成。此外，广州也出现“发烧”指数持续攀升后下降的情况，12月16日达到阶段峰值；上海的“发烧”指数也在12月18日出现短期回落。

除本地冠病感染整体情况外，民众感染后病情进展也可能对搜索行为产生影响。保定、北京“发烧”指数均早于“咳嗽”见顶，广州、上海等“发烧”峰值出现较晚城市，其“咳嗽”搜索情况仍未见下行。

根据北京市卫健委12月8日发布的信息，一般普通中青年患者感染冠病后，病程为七天左右。第一天可能感到轻微咽干咽痛、身体乏力；第二、三天发烧，咽痛加剧；第四天体温高峰下降，部分人开始流涕、咳嗽；第五天体温基本正常，但是鼻塞、流涕、咽痛、咳嗽，身体乏力仍然存在；第六天不再发热。咳嗽、流涕等症状加重；第七天所有症状开始明显好转。

但是，搜索指数短期内达到峰值，并不一定意味着搜索高峰结束。例如，据百度截至12月18日的预测，北京疫情搜索指数高峰将在2023年1月13日结束。

另一方面，搜索指数不是真实的感染数据统计，也非专业的医学预测，不能直接视为疫情本身走势，针对搜索指数高峰的预测也不代表对疫情高峰的预测。例如，搜索指数与信息获取需求关联，一轮疫情发展初期，民众对防疫信息的需求旺盛且集中释放，随着各渠道信息宣传到位、民众认知加强，搜索指数和疫情进展真实情况之间的关联性也可能有变化。

