以岭药业称连花清瘟可与解热镇痛药物布洛芬联用

中国连花清瘟胶囊生产商以岭药业发文，连花清瘟可以与解热镇痛药物如布洛芬联用，但需重点关注是否存在解热镇痛药物使用禁忌情况，并在医师指导下联合使用。

据经济观察网报道，以岭药业星期一（12月19日）在深交所投资者互动平台上，发布上述消息。以岭药业生产的连花清瘟胶囊，主要用于感冒、流感等疾病的治疗。中国早前宣布放宽严格的防疫限制措施后，由于国内民众急于购买冠病治疗药物，热门传统中药的销售激增，其中包括连花清瘟胶囊。

以岭药业也在平台回应舆论对于有关连花清瘟安全性的质疑。中国网络最近流传消息说，连花清瘟可造成肝损伤、肝衰竭，导致以岭药业的股价一度跌停。

这家中成药生产企业在深交所投资者互动平台上说：“一项针对112例儿童的连花清瘟和布洛芬颗粒等西药联合应用的临床研究，结果显示联合应用与单用布洛芬颗粒西药不良反应发生率无差异，未见肝肾功能损伤。”

“近10年覆盖全国18家三甲医院应用连花清瘟的真实世界研究，显示连花清瘟与抗感染药、解热镇痛抗炎药、祛痰止咳药、扩张支气管药、保护胃黏膜药联合应用，疗效确切，安全性良好，并未见严重不良反应的报道。另有一项来自全国16家三甲等医院的医疗信息系统数据分析显示，连花清瘟与乙酰氨基酚、布洛芬、乙酰水杨酸等药物联合应用，安全性良好，未见连花清瘟相关的肝肾功能损伤不良反应。”

以岭药业还说，解热镇痛抗炎药对乙酰氨基酚、布洛芬等说明书均提示具有肝肾毒性，严重肝肾功能不全者应慎用，严禁过量和反复多次使用。因此，连花清瘟与布洛芬联合使用时，需重点关注是否存在解热镇痛药物使用禁忌情况，在医师指导下联合使用。