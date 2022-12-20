台湾将设驻加拿大蒙特利尔办事处

台湾将在加拿大魁北克省蒙特利尔（台译蒙特娄）市设立驻蒙特利尔台北经济文化办事处，促进台加交流合作。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，这将是台湾继渥太华、多伦多和温哥华之外，在加拿大开设的第四个外馆。目前台湾外馆不含港澳共有111个，包括14个大使馆、两个总领事馆、58个代表处和36个办事处。

台湾外交部发言人欧江安星期二（12月20日）在例行记者会上，作出上述宣布。

欧江安说，由于台湾与加拿大在经贸、科技、供应链、文教及原住民等多领域的交往日益紧密，台湾政府经妥善研议后决定，将在加拿大魁北克省的蒙特利尔市（Montréal）设立驻蒙特利尔台北经济文化办事处，目前正进行各项筹备工作。

她称，加拿大是英、法双语国家，而魁北克省是法语人口主要集中地，人口数约占加拿大总人口近四分之一。蒙特利尔市为魁北克省第一大城、加拿大第二大城，为加拿大及北美地区法语重镇，也是加拿大著名的科技产业聚落，在电动车及人工智慧等领域极具合作空间，同时也是国际民航组织（ICAO）总部所在地。美、日、英、法等多数国家均在蒙特利尔市设有据点。

欧江安说， 加拿大政府近期发布全方位的战略报告，将深化与印太区域伙伴的多元合作关系，并特别指出将提升与台湾的经济及人民与人民连结，增进加拿大与台湾的科学、技术及创新伙伴关系，台湾在蒙特利尔新设据点，将有助台加双方未来进一步的合作与交流。

她也提到，驻蒙特利尔台北经济文化办事处未来将与台驻加三处共同努力，为侨胞提供更优质服务，在既有的良好基础上，持续深化台加互惠互利的多领域合作关系，增进台加人民间的友谊，共同为印太地区的繁荣而努力。