贵阳市倡导冠病无症状和轻症感染者上班

中国多个省市宣布允许冠病无症状或轻症感染者正常上班，贵州省省会贵阳市成为最新做此调整的城市。

“贵阳发布”微信公众号星期二（12月20日）发布最新疫情防控政策，当中明确“倡导无症状或轻症感染者正常上班”，涉及机关包括全市各级党政机关、企事业单位、市属国有企业员工，各级医疗卫生机构医护人员及应急救援、快递物流、商场超市保供人员，保供企业、水电气暖等单位保障社会正常运转的人员。

在贵阳之前，重庆、安徽芜湖、浙江等地已做出类似调整。重庆市政府星期天（12月18日）印发通知，提出全市各级党政机关、企事业单位无症状和轻症干部职工根据身体状况和岗位需要，做好个人防护可正常上班。

根据文件，重庆此番进一步优化疫情防控措施是为了“切实将工作重心由防感染转向保健康、防重症、促发展，进一步方便群众生产生活”。

芜湖市星期一也发文允许全市各级党政群机关、各企事业单位无症状和轻微症状的干部职工正常上班；浙江省也曾提出过党政机关、企事业单位无症状感染者职工可继续在岗。

另外，多家医院也发出倡议书，号召医护“轻伤不下火线”。其中湖北麻城市妇幼保健院12月17日发布公开信，倡议医院医务人员“轻伤不下火线”：阳性无症状感染者到阳性病区上班，有发热症状的原则上休息三天，建议最长不超过五天。不建议症状严重的人员带病上岗。