亚洲金融论坛下月在香港举行 邀请逾百政商领袖参与

由香港特区政府及贸发局主办的第16届亚洲金融论坛，以“推进转型：创效·共融·创新”为主题，将于明年1月11日至12日回归实体，以线上线下混合模式举办。

综合香港电台、《星岛日报》星期二（12月20日）报道，这次论坛将邀请逾百名政商领袖、金融专家和经济学家参与，其中包括联合国前秘书长潘基文、新西兰前总理海伦·克拉克及联合国气候变化框架公约前执行秘书菲格雷斯等受邀演讲，主力探讨促进可持续发展、多元化与共融主题及分析气候行动及净零排放等议题。

这届亚洲金融论坛也请来汇丰控股主席杜嘉祺、渣打集团主席韦浩思等瞻望宏观经济走势及市场机遇；也有WeLab集团资深顾问陈家强、香港汇丰银行香港区行政总裁林慧虹及滴灌通创始人及主席李小加等发言。

作为金融及商界年度盛事，以及2023年首个大型商贸交流活动，这届论坛两日合共举办超过40场讨论环节，共同探讨订定具影响力的业务发展战略，规划可持续的增长蓝图，并探讨环球企业如何透过融汇创新及共融理念，携手打造具韧性的经济格局。

香港贸发局说，随着港府放宽检疫措施，相信有助吸引更多国际商务旅客赴港参加大型会议。贸发局这次也会首度为境外来港出席者，特设旅游体验、美食及住宿优惠折扣及礼遇，让嘉宾感受香港活力。

除云集全球财商领袖分享外，香港贸发局也再与香港创业及私募投资协会合办AFF Deal Flow投资项目对接会，将免费提供“线上线下”投资配对服务，首两天（1月11日及12日）将于论坛实体场地举行，而随后则移师至线上继续进行至1月17日，让投资者及项目拥有人可有更多时间建立联系，发掘合作机会。对接会项目涵盖行业包括深科技、数码科技及媒体、医疗科技、教育、基建及房地产服务等。去年首推的ESG（环境、社会与治理）项目识别标示功能也将进一步提升，以增强其商贸配对功能。