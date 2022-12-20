中国感冒药物缺货 柠檬成为热销品

随着中国放宽疫情管制，病例激增，柠檬成为中国民众用来提升免疫力的热销品。

据彭博社报道，随着冠病感染者不断上升、感冒药和流感药物又在庞大的需求下缺货，北京、上海等城市的居民急于寻找富含维他命C的食品来提升自己的免疫力，此时柠檬成了他们的选择。

一名在四川省安岳县种植柠檬的农民说，过去一周，柠檬农场的销售量从之前的每天五吨至六吨猛增到20吨至30吨。

安岳县的柠檬产量约占中国水果的70%。

安岳另一位名叫刘燕京（译名）的农民说，柠檬原来的售价为每半公斤2元（人民币，下同，约0.39新元）或3元，但售价在过去的四五天里翻了一番至每半公斤6元。他说，自己每天得工作14个小时，才能应对从全国各地飞来的订单。

澎湃新闻星期一（12月19日）根据盒马数据报道，除了柠檬，最近一周，蜂蜜、猕猴桃、橙子、梨、橙汁、椰子、生姜等商品在盒马App的搜索热度不断攀升。

上周起，叮咚买菜订单量持续增长，更多的消费者选择购买橙子、柠檬、梨等水果补充维生素C等人体所需微量营养元素，促使柠檬、柑橘类维生素C含量较高的水果销售量环比增长超过30%，苹果、梨等水果增长22%；柑橘类、苹果梨类星期天（12月18日）的销量也比上周增加106%、52%。

此外，联华超市的线上订单量环比增长近60%，其中黄桃罐头、电解质水、柠檬、橙子、牛奶、口罩都是近期的抢手货，部分商品销量甚至翻了一倍。

不过，就在上个月，中国的果农和菜农还在为成吨的新鲜农产品囤积而犯愁。受到冠病管控措施影响，这些农产品难以运到别的省份而堆积起来。一名农民说，当时由于库存积压，没有国内或出口市场可供销售，导致农民损失惨重，安岳县的柠檬价格几乎降到了零，可如今一切都变了。