中国海关总署：积极推进边境陆路口岸有序复开

中国海关总署星期一（12月19日）召开会议，要求优化调整口岸疫情防控措施，积极推进边境陆路口岸有序复开，便利国际经贸往来。

据“海关发布”微信公众号消息，海关总署党委书记、署长俞建华星期一主持召开党委会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署海关贯彻落实措施。海关总署党委委员参加会议并作交流发言。

会议要求，围绕更好统筹疫情防控和经济社会发展，优化调整口岸疫情防控措施，积极推进边境陆路口岸有序复开，大力协调保障各类口岸通关顺畅，守住外防输入防线的同时便利国际经贸往来。

会议也提及，围绕更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，推动外贸稳规模、优结构，建设贸易强国，促进扩大优势产品出口，多措并举支持企业抢订单、拓市场，提高竞争力和附加值，继续发挥出口对经济的支撑作用；完善常态化监管措施，支持跨境电商、海外仓、市场采购等新业态发展，培育外贸发展新动能；优化口岸营商环境，加大助企纾困力度，精准落实政策措施，有针对性做好服务外资企业、民营企业等重点工作。

另外，会议也要求更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，加大市场准入力度，扩大先进技术、重要设备、能源资源、粮食、动植物产品、食品化妆品等进口，服务中国国内保供稳价，通过高质量供给创造有效需求，促进消费升级；更好统筹经济政策和其他政策，加强海关各类政策措施的协调联动、效果评估，保持与宏观政策取向一致。

会议还要求围绕更好统筹国内循环和国际循环，深化自贸试验区海关监管制度创新和复制推广，大力推进海南自由贸易港压力测试，大力推进综合保税区高质量发展，积极推动“一带一路”沿线海关合作高质量发展，更好服务构建新发展格局。围绕更好统筹当前和长远，全面落实中央重大决策部署，持续深化改革创新，打造智慧海关，建设中国特色社会主义现代化海关，为推进中国式现代化贡献海关力量。