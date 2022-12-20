防疫松绑后中国国内航班量快速回升

中国政府放松冠病疫情管控之举导致航空出行需求上升后，中国的航空公司正快速增加国内航班安排，这可能标志着全球航空业将就此开启顺风顺水的大好局面。

《华尔街日报》报道，中国在疫情来袭前曾接近超过美国、成为全球最大的航空市场，而在疫情导致航空旅行锐减后，中国却是在这方面恢复得最慢的国家之一。现在，中国政府放松严格的动态清零政策后，中国的航空公司正在增加航班，并提供折扣和促销活动，以吸引旅客重新乘坐飞机出行。

疫情管控放松对中国境内游的影响几乎是立竿见影的。根据航空分析公司Cirium的数据，12月12日，也就是中国取消跨区域旅行限制几天后，中国国内航班总数与11月28日相比激增158%，达到7290个。

国有企业中国东方航空上星期三（12月14日）在官方微博上说，航班量迎来快速回升期，特别是国内航班量，连日来呈连续迅速上涨态势。

东方航空在同一贴文中称，相比12月1日的543班次，国内航班增长超过150%；运输旅客近14万人次，相比月初增长近140%。

据报道，航班数量大多仍位于或低于今年早些时候的水平，与上年同期水平相比也是如此，而且航班激增主要限于国内航线，使中国的航空公司受益。

国际航班，特别是由西方航空公司运营的航班仍然很少，中国旅客赴海外旅行仍面临障碍，入境中国的国际旅客仍需要进行隔离。据Cirium的数据，今年大部分时间，进出中国的航班数量一直比疫情前水平低80%以上。

国内旅行活动的升温是在中国放宽疫情管控之后出现的。这些防控措施被认为抑制了中国的增长，并打击了中国旅游业。

11月，中国放松了一系列疫情防控规定，缩短了入境旅客的隔离期，并取消了熔断机制。熔断机制曾导致大量国际航班在最后一刻取消。

12月初，中国政府进一步放宽了防控限制，取消了进入公共场所和在国内各地区之间旅行的核酸检测要求。

中国客运量最大的航空公司中国南方航空说，鉴于防疫规定的调整，公司正增加新的航班，包括运营现有航程最远的国内航线：从广州到阿勒泰市的往返航线。该航程需要大约六个小时。阿勒泰市是靠近中国西北部与俄罗斯边境的一个城市。

总部位于上海的春秋航空说，最近的机票搜索量是上年同期的两倍多。该公司还开始为即将到来的1月份春节假期提供价格最低人民币99元（约19.20新元）的前往全国各地热门度假目的地的航班。

中国在线旅游服务提供商携程说，在最新的放松疫情管控计划宣布的当天，对国内旅游线路的搜索量比前一周上升了74%。携程称，同一天，春节假期的国内旅游搜索量比前一周增加了172%。

