美国再有两个州对TikTok颁布禁令

近来美国多个州密集地对中国短视频平台抖音的国际版应用TikTok颁布禁令，路易斯安那州和西弗吉尼亚州也成了这一行列的最新成员。

据路透社报道，路易斯安那州和西弗吉尼亚州星期一（12月19日）宣布禁止在州政府拥有的设备上使用这款中国短视频平台。

路易斯安那州州长阿尔多音（Kyle Ardoin）说，颁布禁令的理由是TikTok所带来的潜在安全风险，但当前并没有在这款应用上发现有任何问题。

过去两周有多个州对TikTok颁布禁令，尝试将TikTok排除在州政府拥有的电子设备之外。截至星期二（12月20日），共有19个州对TikTok采取行动。美国政坛普遍认为，中共政府正利用TikTok来截取美国用户的敏感资料，并透过软件宣传假信息影响年轻人的价值观，危害美国的国家安全。

TikTok星期一在一份声明中说，公司“对如此之多个州爬上这架政治花车（political bandwagon，指跟从他人行事）感到失望。他们基于毫无根据的谎言制定相关政策，这对推进美国的国家安全毫无帮助。”

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）11月15日在国会作证时表示对TikTok存在国家安全方面的担忧。他说，根据中国法律，“中国公司基本上被要求做中国政府希望他们做的事情，或者分享信息，或充当中国政府的工具。”

美国国会参议院上星期通过一项法案，禁止在联邦政府拥有的电子设备上使用TikTok，将禁令从州政府层级上升至联邦层级。这项提案也获得了美国众议院议长佩洛西和众议院共和党领袖麦卡锡的支持。

知情人士透露，美国国会还将把禁止联邦政府雇员在政府设备上使用TikTok的禁令纳入一项关键支出法案中。该支出法案是一项为美国政府运作提供资金的大规模综合措施，预计本周将进行投票。

2020年，时任美国总统特朗普试图阻碍新用户下载TikTok并禁止其他交易，此举原本实际上将让TikTok在美国遭到封杀，但因法院一连串争讼失利而告终。

美国外来投资审查委员会（CFIUS）多月来寻求达成一项国家安全协议，以保护美国TikTok用户的个资，但目前看来似乎在年底前无法达成任何协议。