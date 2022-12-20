中国最高法前法官：部分涉疫情案应终止审理

中国最高人民法院前刑事法官黄应生说，随着官方公布放宽冠病防疫措施“新十条”，中国防疫政策已经调整。因此，他建议公检法等机关在涉疫情案件的处理思路上也应当随之调整，“有些现在就不宜再定罪处罚了。凡是没有生效的，一律终止审理、审查或侦查，作宣告无罪、不起诉或撤销案件处理”。

据经济观察网报道，黄应生曾担任中国最高人民法院研究室刑事处副处长。他还说，对于部分已经生效的判决，如2021年11月当冠病病毒演变为奥密克戎病毒之后，因为传播奥密克戎病毒而被刑事或者行政处罚的人，建议司法机关予以纠错。

黄应生也指出，有地方法院的法官向他反馈，他们所在区域的检察院有两起涉疫情案件本拟起诉至法院，目前已退回公安机关，而公安机关现在决定撤销刑事案件，只作行政违法处理。他对此强调：“这无疑是一个好的趋势。”

2019年年底，冠病疫情开始暴发，中国施行了严格的管控措施。

2020年1月20日，中国国家卫健委发布公告，将冠病纳入《中国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施；同时，将冠病纳入《中国国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。

此后，中国多地都有因为违反冠病管控规定，而被以涉嫌妨害传染病防治罪予以司法追责的案例出现。

经济观察网检索中国最高人民法院“中国裁判文书网”公布的判决案例发现，2020年以来，此类判决案例共有80件左右。