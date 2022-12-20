中国年轻人流行交“嘴友” 专家：或因疫情期间无法与异性正常恋爱

只接吻、不恋爱，“嘴友”一词最近在中国社交平台走红，有专家认为，这种现象的出现或因疫情期间缺少线下跟异性接触交流的机会，使得年轻人无法正常交友恋爱。

据澎湃新闻12月16日报道，互联网上最近出现大量招“嘴友”信息，也有学生在高校的校园墙上招“嘴友”。所谓“嘴友”，是指男女双方约定仅接吻但不建立恋爱关系，不干涉、介入彼此生活，而且任何一方随时可中止这种关系。

一些年轻人受访时称，自己向往一段真正的恋情，但由于多种因素，当前没法进入恋爱关系，此时仅接吻不恋爱的“嘴友”关系成了一种替代选择。同时，他们会严格区分“嘴友”和恋爱关系，不会轻易让“嘴友”转变为恋人。

澎湃新闻的报道指出，“嘴友”关系存在着骚扰、诈骗的风险。一些年轻人在社交平台上发布招募“嘴友”并带坐标的帖子，下面的回复往往不堪入目，不少私信存在性骚扰内容。另外，若发生违背意愿的亲密行为，“嘴友”这种特殊关系可能会给事实认定、受害者维权带来困难。

对于“嘴友”现象的出现，南京大学心理健康教育与研究中心原主任费俊峰分析认为，年轻人在疫情期间缺少线下跟异性接触交流的机会，不利于他们正常地交友恋爱。另外，社会太“卷”，导致年轻人已经没有力气谈恋爱。还有的年轻人对这种新的交友方式怀有好奇心。

费俊峰认为，“嘴友”不是真正的恋爱体验，没有责任感，这说明年轻人缺乏进入亲密关系的勇气，对自己不自信，对别人不信任，“这也是一种自我伤害，因为对自己身体不尊重，把自己的身体变成了工具和物。这种交友恋爱观是有问题的。”

除了上述风险，费俊峰也提到，“嘴友”所带来的随意口腔接触可能会传染疾病，也可能被人骗财骗色。

“嘴友”这一概念并非今年才出现。早在2008年，豆瓣便有人成立了名为“当我需要的只是一个吻”小组，为只希望“接吻”而不涉及其他关系的人提供讨论场所，由此延伸出“吻友”。2017年，该小组的帖子停止更新。在知乎上，2021年还有关于“吻友”的问答和讨论。