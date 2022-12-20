网传新京剧创立人储兰兰因感染冠病去世

中国知名京剧表演艺术家储兰兰星期天（12月18日）因病抢救无效去世，年仅40岁。中国网络流传消息说，她是因冠病并发症离世，这项消息没有获得储兰兰家人或相关单位证实。

中国多家媒体报道，北京戏曲艺术职业学院星期一（12月19日）发布讣告，储兰兰是在星期天凌晨1时因病抢救无效去世。遵照家属意见，她的追悼仪式不在北京举行，具体的日期会另行通知。

至于储兰兰离世的原因，尽管讣告称她因病抢救无效去世，但微博账号“万达的脱口秀”星期一下午3时16分发文说，“惊悉她因某流行性肺炎并发症香消玉殒，已魂归故里”。这位网民随后也在留言区回复提问时暗示，储兰兰是因冠病离世，“发那个流行病的名字，好像微博不显示”。

储兰兰生于安徽省金寨县，8岁主演中国央视电视剧《深情》，20岁推出个人首张专辑《京腔雅韵》，生前获奖无数，代表作包括《寒江雪》《中国瓷》《北京人都在忙》《小提琴对花》等，还曾拍摄过新京剧电视剧《鸟尊记》、电影《我住长江头》、京剧舞台剧《林黛玉》《霸王别姬》《梨花颂》《大唐贵妇》等。

储兰兰师承张派艺术传人蔡英莲，是京剧大师张君秋的再传弟子。她长期在北京戏曲艺术职业学院任教，并且创立了“新京剧”，一直致力于京剧艺术的创新和传播推广。

据报道，储兰兰生前还热衷公益事业，并透露她和团队做的京剧公益课堂已经覆盖了10多万人，惠及上万名乡村儿童。

