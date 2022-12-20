台官员：明年台湾内需成长动能要保温

主导台湾发展规划的官员称，受到国际环境影响，台湾需要将能量集中在“内需成长动能的保温”，才能稳住明年的经济情势。

据台湾《经济日报》报道，台湾国家发展委员会主委龚明鑫星期二（12月20日）受访时就台湾明年的经济形势说，今年第三季以来，全世界就开始感受到升息使得需求减弱所带来的冲击，尤其是在美国和欧洲。

他续称，作为台湾外销订单四大接单地区之一的中国大陆，过去因大陆坚持清零防控方针，对供应链造成冲击。虽然近期大陆已逐步解封，但疫情升温对大陆经济形势也带来负面影响，进而削弱台湾外销，让台湾的面临景气循环的挑战。

龚明鑫指出，由于台湾已经逐步解封，在内需的民间消费部分，包括批发零售和餐饮部分都在持续成长，甚至还创下单月营业额的历史新高，可说是稳住了景气。

在投资方面，他说，台湾政府制定的明年总预算从原先的2万2000多亿（新台币，下同，约970亿新元），增加至2万7000多亿，大概增加了近6000亿，相信对稳住内需成长动能会有一定的助益。

他说，不景气的时候，政府会希望在经济体质上更强健，而公共建设的投资，不仅是奠基未来持续发展的基础，对短期经济成长动能也有帮助。

他还说，台湾政府也在关注台湾产业的转型，尤其是中小企业。在数位转型、净零转型，以及全球供应链重组部分，政府将协助中小企业在转型过程中打下好的基础，以等待、迎接景气的好转。