中国专家：基础病致死不归类为冠病导致死亡

针对有记者提问，近期新闻公布的冠病死亡病例较少，但在社交平台上有不少关于冠病死亡问题的讨论，甚至提到殡仪馆在超负荷工作，何为目前冠病死亡的判断标准，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强回应称，其他疾病、基础病导致的死亡不归类为冠病导致的死亡病例。

综合《北京青年报》和澎湃新闻报道，中国国务院联防联控机制星期二（12月20日）下午举行新闻发布会，介绍重点人群医疗服务有关情况。免疫规划、病毒学、呼吸及感染疾病、儿童健康等领域专家出席发布会，并回答媒体提问。

针对中国环球电视网记者的上述提问，王贵强说，随着奥密克戎毒株的致病率明显下降，中国疫苗接种广泛普及，现在奥密克戎毒株感染以后主要在侵犯上呼吸道，下呼吸道肺炎的比例是比较低的，当然也有一部分存在肺炎，而导致呼吸衰竭的情况很少。从临床实践中也可以看到这一点，目前奥密克戎毒株感染以后导致死亡的主要原因还是基础病。

他说，老年人真正直接死于冠病病毒感染导致的呼吸衰竭的很少。为了科学的、实事求是的反映冠病疫情造成的死亡情况，中国卫健委最近也组织专家进行了论证，印发了相应的一个通知，明确对相关死亡病例进行相关的判读。

王贵强说，这里主要是两个方面，由于冠病病毒导致的肺炎、呼吸衰竭导致的死亡，归类为冠病病毒感染导致的死亡。而因其他疾病、基础病，比如说心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，就不把它归类为冠病导致的死亡。

他说，为了更好规范冠病疫情导致的死亡统计，目前也在做相应的培训，要采取会诊和死亡讨论的方式来最后判定这个病人到底死于冠病还是其他基础病。“我们不回避冠病的危害性，同时要科学看待冠病的危害”。