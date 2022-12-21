美高官：布林肯访华计划照旧 北京料不会猛烈报复美国技术出口管制

美国国务院一位高级官员说，美国为实现对华关系再平衡做出了种种努力，使得拜登政府能够在对中国实施严格的芯片出口限制的同时，不受到对方危险报复。

彭博社星期二（12月20日）引述这位不具名官员透露，因为华盛顿已明确表示不希望与中国爆发全面冲突，愿意与中国在某些领域进行合作，北京方面最近几个月一直在内部消化美国采取的部分严厉经济措施。

这位官员称，美国10月公布了严格的技术出口管制措施，上周将数十家中国实体加入黑名单，但这些并没有引发中美关系陷入危机，部分原因是双方在宏观经济协调等一系列问题上一直保持接触。

一个多月前，美国总统拜登和中国国家主席习近平在印尼巴厘岛的会谈试图为两国关系建立“底板”，防止局势失控。

美国国务卿的布林肯计划2023年初访问北京，以跟进两国领导人会晤成果。

上述匿名官员也说，布林肯在访华期间会提出中美企业受到的不对等待遇，即中国公司被允许投资海外，但美国企业的在华经营却面临限制。

该官员还说，布林肯和中国官员将讨论敏感的台湾问题，气候变化等问题。美国可能提出朝鲜、俄乌战争等话题。

虽然中国放松防疫政策后多地疫情急速升温，但这位官员透露布林肯预计还会按原计划访华，并说负责东亚事务的助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格最近对中国的访问，部分是为布林肯出访做准备的。