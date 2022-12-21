中国严打涉疫药品和医疗用品乱涨价

中国市场监管总局称，对哄抬涉疫药品和医疗用品价格的违法行为，已经立案307起，结案92起。

据经济日报报道，中国市场监管总局星期二（12月20日）召开专题新闻发布会，介绍涉及冠病的药品和医疗用品稳价格保质量有关情况。

中国市场监管总局副局长田世宏透露，近两周，中国各地市场监管部门重点查处“在成本未明显增加的情况下大幅提高销售价格”等四类哄抬价格违法行为，共立案307起，结案92起，处罚金额258.1万元（人民币，约49万新元）。

目前，中国市场监管总局已经迅速遏制了涉疫药品和医疗用品价格大幅上涨等问题。特别是第一时间组织查处哄抬连花清瘟价格行为，12起案件已交地方市场监管部门立案。

对于涉疫药品和抗原的产能，中国国家国家药品监督管理局副局长黄果表示，中国布洛芬和对乙酰氨基酚的原料药产能比较充足，产制剂企业都在逐步释放产能。国家药监局已部署相关地方药监部门靠前服务，积极与相关生产企业联系，依法、有序扩大产能。截至目前，中国药监局已经批准42个抗原检测试剂，日产量约6000万人份。

中国市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄说，在非常短时间里，如果每家都需要购买一点药品，叠加起来将是一个庞大的数量，加之确实存在哄抬价格、囤积惜售等不法行为，这是引发目前“买药难、买药贵”的重要因素。因此，严厉打击涉疫药品和医疗用品乱涨价问题，仍是今后一段时期的首要任务。

下一步，中国将强化两个方面重点监管。一方面，要加强全链条监管，不仅重视终端市场价格监管，也要重视重要原材料特别是中药材价格监管。另一方面，更加重视打击囤积等更加隐蔽、市场危害更大的违法行为，着力维护价格和竞争秩序。

电商平台也是重点监管对象。中国市场监管部门对京东、天猫、拼多多等平台网络销售涉疫药品和医疗用品的价格违法、假冒伪劣、虚假宣传、无证经营等开展风险监测，已形成监测信息378条，分发至属地监管部门核实并依法查处。