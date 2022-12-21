网传成都入境隔离实际上已缩短为“2+3”

一些在中国四川省成都市入境隔离的民众透露，目前成都入境隔离时间实际上已经缩短为“2+3”（两天集中隔离+三天居家隔离）。

据星岛网报道，在英国留学的佩佩（化名）星期三（12月21日）经香港飞往成都，落地后入住成都天府国际健康服务中心隔离。她透露，隔离中心只收了两天的房费，工作人员对她说：“先收两天的钱，听说是星期四（22日）可以走了。”同一批入住的部分旅客交了五天房费，当天也陆续收到三天房费的退款。

多个在成都隔离的网友也在社交媒体透露，他们的隔离期只有“2+3”，已经隔离超过两天但不足五天的人当晚就解除了隔离。还有在山东青岛隔离的网友向当地酒店工作人员询问，对方透露：“只有成都今天开始实行2+3。”在广东隔离的人士也还没收到“2+3”的通知。

另外，很多在其他城市隔离的网友反映，目前实施的“5+3”（五天集中隔离+三天居家隔离）中，“3天居家”全靠自觉，实际上已变为“5+0”。江苏、云南、广西多地均有网友隔离五天后就自由活动，所在的小区称“现在没人管你是否居家隔离”。

中国大陆在11月11日将入境政策从“7+3”调整为“5+3”，并取消入境航班熔断机制。

由于中国此后又出台“新十条”，大幅放宽防疫政策，导致本土感染病例激增，入境者是否还有必要隔离成为网民关注的话题。互联网上还流传一个段子：“从国外入境隔离了五天没事，一出来就被传染了，原来隔离是国家为了保护我。”