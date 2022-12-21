港交所开设纽约办事处 将国际布局扩展至北美

香港交易及结算所有限公司（HKEX）宣布开设纽约办事处，将集团的国际布局扩展至北美，以服务集团不断增长的国际客户群。

根据香港交易所星期二（12月20日）发布的公告，港交所纽约办事处将为集团在北美的客户群提供服务，也会推广港交所旗下流动性充裕的新股市场及二级市场、连接香港与中国大陆市场之间的互联互通机制，以及多元化的衍生品产品，这些产品与服务共同构成了亚太地区最丰富的金融市场生态圈。

港交所表示，香港是亚太地区的国际金融中心、投资中心及风险管理中心，而纽约是北美地区的金融枢纽及世界级国际都市，在当地设立办事处有助于香港交易所强化“连接世界”的战略。

香港交易所集团行政总裁欧冠昇（Nicolas Aguzin）说，期待继续加深与当地投资者、企业、风险管理人的关系，连接资本与机会，连接东西方市场。香港交易所将不断提升市场的活力和吸引力、拓展互联互通机制，欧冠昇相信纽约办事处未来在这些方面可以发挥重要作用。

香港交易所的纽约办事处将由Roger McAvoy领导。他曾经担任港交所亚细安业务发展主管，帮助港交所成立了新加坡办事处。

香港交易所还称，正继续推进在欧洲开设办事处的计划，并将适时公布最新进展。