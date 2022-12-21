江苏不再查验邮政快递从业人员核酸

中国放宽疫情管控后多地出现感染潮，大量员工染疫导致快递物流出现延误，对此，江苏省提出，为充分释放快递物流配送能力，不再对邮政快递从业人员实施核酸检测。

据人民网星期三（12月21日）报道，江苏省物流保通保畅工作领导小组办公室星期一（19日）下发了《关于切实做好畅通邮政快递末端配送“最后一公里”有关工作的通知》，要求全省各地切实保障邮政快递稳定畅通。

通知明确，要切实落实属地责任，严禁擅自关停关闭邮政快递分拨中心、营业网点和末端服务，原则上不再采取封控措施，对已关停关闭的要尽快恢复运行、尽快返岗复工。同时，进一步优化邮政快递一线从业人员健康筛查规定，不再对邮政快递从业人员实施核酸检测，充分释放快递物流配送能力。

通知说，要充分发挥邮政快递骨干企业作用，加大人力、运力投入和政策支持，积极为邮政快递企业临时务工人员提供临时住宿保障、补贴等，优先为邮政快递行业疫苗、抗原、医药、N95口罩等医疗防护用品提供保障，帮助邮政快递企业补充一线人力资源，稳定邮政快递从业人员队伍。

通知还提出，要研究落实应急措施，按照“早作预案、早作准备”的总体要求，及时健全完善突发情况下应急预案，结合当地疫情发展形势，采取一切必要措施，为下一步应对疫情防控的高峰做好充足的准备，确保邮政快递网络畅通、队伍稳定。

