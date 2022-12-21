台数位部长：立法禁民众用抖音要先取得社会共识

对于台湾民间是否应该禁用抖音，台数位部长唐凤说，民众充分了解危害的可能性后，可以自行判断是否使用，至于是否立法禁止，要先取得社会共识。

据联合新闻网12月20日报道，唐凤说，早在2019年，公务部门就已发布“各机关对危害国家资通安全产品限制使用原则”，当时设立这个原则的目的，是希望公共部门了解这些产品掌控在危害台湾资通安全势力的手上，虽然这一刻没有资安漏洞，但不代表下一刻没有，如果有其他选择，希望公共部门能够采用其他服务。

唐凤称，有时候找不到替代品，就会希望公共部门能在断网的情况下使用相关服务。不过，以抖音的情况来看，断网使用没有意义，因为这个服务原本就必须要连上网使用，因此政府才会全面规定，公共部门不能使用抖音。

对于民众是否可以使用抖音，唐凤说，民众充分了解危害的可能性后，可再自行判断是否使用。至于是否要立法，他认为还是要先取得社会共识，这部分也会在12月26日的资安会报中进行讨论。

台湾《自由时报》此前报道，台政府认为，大陆透过抖音等社交平台对台实施“认知作战”，为防止抖音对台湾社会带来的负面影响，行政院已组成专案小组研讨相关问题，也计划通过修订“反渗透法”或“国安法”进行规范。