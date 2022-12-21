大理春节客房预定量降至不足三成

中国放宽疫情管控后，民众担心染疫减少外出，旅客大量取消云南大理春节期间客房预定，预定量从约八成降至不足三成。

据《中国新闻周刊》星期二（12月20日）报道，大理市客栈协会会长李海忠称，据最近几天取消订单的情况明显增多情况来看，虽然放宽疫情管控增强了民众对走出疫情的信心，但客栈、旅馆的短期经营不会太理想。“最根本的原因是，防控政策放开后，大家戒备心加强，反而不敢出门了，纷纷取消了之前的客栈订单。”

他还提到，这并不是大理今年第一次遭遇大面积客房退单。“五一”劳动节假期期间，因多地疫情爆发，大理客栈预定量就曾从40%掉到10%左右，古城周边约六成客栈关门歇业，大量客栈低价转让。

他指出，根据医疗和公卫专家预测，整体度过这轮疫情爆发要两三个月到半年，故需要等挨过这段日子，到明年四五月份，春暖花开，客栈才能恢复正常经营。不过他也指出，到时普遍还会面临人力短缺、现金流压力、消费者需求变化等短期挑战。

李海忠说，大理虽然只是地级市，但旅游业发达，拥有7000多家客栈。不过经历了三年疫情后，以中低端客栈为主的约30%客栈已经歇业、倒闭或转让。

李海忠指出，根据客栈协会统计，平均每家客栈可以解决约10人就业问题，这2000多家经营不善的客栈意味着2万多人失业，而仍在营业的客栈也为了生存下去，节省人力资源成本，许多老板下场当服务员，员工被辞退后返乡。他认为，等疫情结束，会有大量游客到来，肯定会面临人力短缺问题，需要提前做好人员储备。

针对资金问题，李海忠说，尽管政府发布了《促进经济平稳健康发展22条措施的意见》，银行也出台了很多金融政策，但客栈群体很难享受到。九成以上民宿为租赁性质的个体户，没有抵押物，贷款办不下来。他提到，协会曾和银行协商很多次，希望2023年能针对客栈群体制定单独的金融政策，支持行业度过重启难关。

针对疫情开放后会出现什么消费变化，李海忠说，协会的调研结果有三点：第一，随着出国游放开，选择来大理的高端消费群体会减少；第二，由于民众收入普遍减少，必然会出现消费降级；第三，消费行为会更理性，游客出行需求会更明确，如旅居、旅拍、研学，或是度假，会更有针对性地寻找符合要求的客栈。