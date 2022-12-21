港媒：立法会议员黄元山将执掌特首政策组

香港特首李家超在10月的施政报告中提出要成立“特首政策组”，提升政府对长远和策略性议题的研究和倡议能力后，据香港媒体报道，政策组筹组工作目前已大致完成，将由团结香港基金高级副总裁、立法会议员黄元山执掌。

据星岛日报星期三（12月21日）报道，待李家超本周赴京述职返回后，政策组班子名单最快下周就会正式公布。

报道称，“首席智囊”黄元山的职级将会是首长薪级第八级，即月薪约31万（港元，下同，约5.4万新元），略低于局长及特首办主任的约36万元月薪。同时，由于黄元山是现任立法会选委界别议员，若他加盟政府，立法会选委界别将需要进行另一次补选。

据报道，黄元山是团结香港基金高级副总裁兼公共政策研究院院长，毕业于美国芝加哥大学经济学系，曾在多家国际银行任职，李家超竞逐特首时，黄元山是他的竞选办副主任，主力协助撰写政纲。报道称，黄元山的表现深受李家超赏识，早已是他心水的“头号军师”，但在筹组过程中也有其他人选，包括一国两制研究中心总裁张志刚等，故迟迟未作决定。

李家超在施政报告中提出，“特首政策组”要从大局观和国际观出发，掌握本地社情民情，更要深入研究和分析内地政策和发展及国际形势，同时建立恒常内部研讨机制，协助政府制订前瞻的政策。

原港区全国人大代表刘佩琼说，黄元山是“头号军师”的合适人选，因他一直从事政策研究，曾发表多份具实用价值的研究报告，同时人脉广阔，未来主导不同研究项目时相信能快速觅得人才、展开工作。谈及政策组未来工作，她认为“融入国家”必是一大重点。

香港中央政策组前首席顾问刘兆佳则拒绝评论政策组未来工作方向，但称无法将其与过往的“中央政策组”比较，因为政策组为特首智囊，而每个特首互不相同。

另一方面，针对于黄元山加入政府后，立法会将要进行“二次补选”，刘兆佳直言“没办法啦”，形容立法会九十名议员人才辈出，无法控制其去向，并说选委界选举并非大规模选举，相信不会耗费太多资金。

