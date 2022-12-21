解放军东部和北部战区将参加中俄海上联合军演

中国解放军东部、北部战区海军将参与中俄“海上联合-2022”联合军事演习。

据新华社报道，中国海军新闻发言人高秀成大校星期二（12月20日）介绍，中俄海军将于12月21日至27日，在东海举行“海上联合-2022”联合军事演习。中国本次参加演习的包括导弹驱逐舰包头舰、济南舰，导弹护卫舰滨州舰、盐城舰，综合补给舰高邮湖舰，以及潜艇、固定翼预警机、反潜巡逻机、舰载直升机等。

俄罗斯参演的包括“瓦良格”号导弹巡洋舰，“沙波什尼科夫海军元帅”号大型反潜舰，“完美”号和“阿尔达尔”号护卫舰，“佩琴加”号补给舰等。

中俄本次演习课题为“联合维护海上安全”。演习将采取红蓝对抗、临机导调的形式，开展实兵对抗和实弹射击演练，设置联合封控、临检拿捕、联合防空、联合救援、联合反潜等科目。

中俄双方分别在北京和圣彼得堡开设联合导演部，由中国人民解放军海军副司令员李玉杰中将和俄海军代理副司令科罗廖夫少将担任演习导演，由中国人民解放军王宇海军少将和俄太平洋舰队卡扎科夫少将担任执行导演。

高秀成说，本次演习旨在展示中俄双方加强共同应对海上安全威胁、维护国际和地区和平稳定的决心能力，并进一步深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系。

高秀成说，中俄“海上联合”系列演习始于2012年，已成为提升两国海军战略互信水平、增进传统友谊、锻炼提高海上联合行动能力的稳定合作平台和交流渠道，越来越受到国际国内的广泛关注。“海上联合-2022”演习将进一步突出联演实战性、创新性，巩固中俄两国海军海上联演十周年经验成果，推动建立海上联合巡航机制，在更高水平、更高起点上推动两国海军合作创新发展，推高两国海军互信水平。